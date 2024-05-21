Vali, öğrencilere okul sevgisi aşıladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Barutluk Mahallesi'nde bulunan ve pilot okul olarak seçilen Fevzi Paşa İlkokulu bahçesinde oluşturulan "Geleneksel Oyun Alanı" projesi ile dezavantajlı öğrencilerle birlikte topaç çevirme, beş taş, ip atlama ve daha birçok oyun oynayarak çocukların devamsızlık sorununun önüne geçilmesini hedefledi.

Hayatta geçirilen proje ile devamsızlık yapan yaklaşık 1300'e yakın öğrenciye okul sevgisi aşılandı. Öğrenciler geleneksel oyunlar oynayarak okullu oldu. Proje sayesinde devamsızlık yapan öğrenciler geleneksel oyunlar oynayarak hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar.

Vali Sezer, Edirne'deki diğer okullarda da benzer alanların oluşturulacağını ve devamsızlık sorununun önüne geçilerek, öğrencilerin okullu sevmelerinin amaçlanacağını belirtti.

"Çocukların okulu sevmeleri çok önemli"

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Öğrencilerin hem akademik başarılarını artırmak hem de sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin okula devamıyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz sene başından beri. Çocuklarımızı okulu sevdirme, okulla ilgili olarak aileleriyle okulu bir araya getirme ve çocuklarımızı evlerinde ziyaret ederek eksikleri varsa onları bir şekilde giderme ve her halükarda çocuklarımızın okullara devamını sağlama amacıyla bir dizi proje yürüttük. Yaklaşık 1300'e yakın devamsız öğrencimiz vardı. Bu öğrencilerimizin şu anda neredeyse tamamı devam eder duruma geldiler. Bu söylediklerim sürekli devamsız öğrencilerimizdi. Şimdi öğrencilerden çok az bir kısmı bazen işte aralıklı olarak devamsızlık yapıyorlar. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Burada çocuklarımız hem okulu sevsinler, hem gelsinler burada enerjilerini atsınlar, hem de geleneksel oyunlarımızı öğretelim diye hocalarımız, öğretmenlerimiz, müdürümüz, milli eğitimimiz yoğun bir çaba içerisinde. Burada da okul bahçesini geleneksel oyunların oynanabileceği şekilde dizayn etmiş durumdalar. Biz de çocukluğumuzu hatırladık. Burada hem halat çekmece, hem topaçla ilgili topaç döndürmece, bunlar çocukluğumuzda çok vardı. Şimdi çocukların, yeni neslin de bunu öğrenmesi bizim açımızdan çok önemli. Hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar, hem de geleneksel oyunlarımızı unutmuyorlar, hem de okulu seviyorlar. Bu çok önemli, çocukların okulu sevmeleri çok önemli" dedi.