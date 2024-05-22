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Meclis'te tasarruf dönemi!

Kamuda tasarruf genelgesi kapsamı dışında tutulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kendi tasarruf tedbirlerini hazırladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatı üzerine Meclis Genel Sekreterliği'nin yürüttüğü çalışma sudan elektriğe, makam araçlarından akaryakıta ve seyahatlerden sağlık harcamalarına kadar kapsamlı tasarruf tedbirlerini içeriyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 07:44, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 07:35
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Meclis'te tasarruf dönemi!

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Tasarruf genelgesi, Meclis'in daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığı sıfır atık projesi ve yeşil dönüşüm projeleri ile Meclis'in daha önce başlattığı tasarruf girişimleriyle bütünleşik olarak hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak genelgede yer alması beklenen tedbirler özetle şöyle:

ARITMA SUYU KULLANILACAK

Fazla su kullanımı önlenecek. Kampüs içindeki yeşil alanların sulanması gece yapılacak. Sebil ve damacana su kullanımı belli birimlerde kaldırılacak. Sebiller sadece vatandaşın bulunduğu alanlarda bulundurulacak. Başta çay ocakları olmak üzere personelin yoğun kullanımdaki yerlere arıtma cihazı takılacak ve musluk suyu kullanılacak.

CAM SÜRAHİ DAĞITILIYOR

Tek kullanımlık kağıt ve plastik bardaklar ile pet şişe su uygulamasına son verilecek. Bu amaçla personele camdan sürahi ve bardak dağıtımına başlandı. Cam kavanoz üzerine TBMM Başkanı Kurtulmuş'un "hediyemizi sıfır atık hareketine katılmanız ve doğayı koruma bilinciyle kullanmanız dileğiyle" notu yazıldı.

ARAÇLARA SINIRLAMA

Bürokraside hiçbir yöneticinin makam aracı olmayacak. Ortak taşıt havuzundan hizmet aracı kullanılacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TEŞVİK EDİLECEK

Başkanlık Divanı ve grup başkanvekillerinin kullandığı yabancı makam araçları daha önceden yapılan sözleşme süreleri tamamlanınca peyderpey elektrikli yerli araca dönüştürülecek. Meclis'in ömrünü tamamlayan 20 aracı hurdaya çıkarılırken, 20 adet TOGG alımı gerçekleşti. Şimdiye kadar yapılan elektrikli araca dönüşme faaliyetleri ekseninde akaryakıtta yüzde 66 tasarruf daha şimdiden sağlandı.


ENERJİDE TASARRUF

TBMM'de güneş enerjisi kullanımına geçilecek. Bahçeli lokantada başlatılan ilk pilot uygulama tüm birimlere yaygınlaştırılacak.

Doğalgaz kullanımı başta olmak üzere yeşil dönüşüm kriterleri dikkate alınarak tüketim kısıtlanacak.

KAĞIT KULLANIMI KALKACAK

Tasarruf genelgesi öncesinde başlatılan "Kağıtsız Parlamento" uygulaması kapsamında, TBMM'nin tüm iş ve işlemlerinde kağıt sıfır denilecek düzeye indirilecek. Milletvekillerine dağıtılan kanun teklifleri başta olmak üzere kağıtla yapılan her türlü işlemler elektronik ortamda paylaşılacak.


Başta soğutma sistemleri başta olmak üzere enerji tüketimini sağlayan sistemlerde tasarruf uygulamasına gidilecek. Soğutma dereceleri tasarrufa göre ayarlanacak, personele kapı ve pencerelerin açık bırakılmaması uyarısı yapılacak.

GEZİLERE SINIRLAMA

Yurtdışı geziler sınırlandırılacak. Gezi heyetine katılanların sayısı programın içeriği ve önemine göre daraltılarak belirlenecek.

Yurtdışına yüksek lisans ve görgü eğitimi için personel gönderimi zorunlu olanlar dışında kaldırılacak.

Yatırım programı daraltılacak. Bu yıl temeli atılması planlanan kütüphane ve sergi salonu Projesi askıya alınacak.

KOKTEYL VE RESEPSİYONLAR

Meclis tarafından düzenlenen resmi etkinlikler, resepsiyonlar ve kokteyller elzem olanlar dışında azaltılacak. Meclis çatısı altında farklı kurumların verdiği resepsiyon ve etkinlikler de sınırlandırılacak.


SAĞLIK HARCAMALARINA GÖZALTI

Meclis'in önemli harcama kalemlerinden olan sağlık harcamaları mercek altına alınacak. Özel hastanelerle gerçekleştirilen protokollerde uygulanan "sağlık provizyon bilgi sistemi" üniversite, kamu ve vakıf hastaneleri için de hayata geçirilecek. Böylece bu hastanelerdeki tüm harcama kalemleri tek tek Meclis tarafından görülebilecek. Meclis, faturalandırılan harcamaların hangilerini ödenip ödenmeyeceğine tasarruf tedbirleri doğrultusunda karar verecek.

HEDEF YÜZDE 25 TASARRUF

2024 yılı için 9.5 milyar TL bütçesinin yüzde 69'u maaş gibi milletvekili ve personel giderlerinden oluşan TBMM'de, yatırım giderlerine yüzde 3,5 pay ayrıldı. Genelgede çerçevesinde TBMM'nin tasarruf hedefinin personel giderleri dışında kalan 3,5 milyar TL'lik kısmı için yüzde 25'lere ulaşması bekleniyor.

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