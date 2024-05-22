Meclis'te tasarruf dönemi!
Kamuda tasarruf genelgesi kapsamı dışında tutulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kendi tasarruf tedbirlerini hazırladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatı üzerine Meclis Genel Sekreterliği'nin yürüttüğü çalışma sudan elektriğe, makam araçlarından akaryakıta ve seyahatlerden sağlık harcamalarına kadar kapsamlı tasarruf tedbirlerini içeriyor.
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Tasarruf genelgesi, Meclis'in daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi
Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığı sıfır atık projesi ve yeşil dönüşüm
projeleri ile Meclis'in daha önce başlattığı tasarruf girişimleriyle bütünleşik
olarak hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak genelgede yer alması beklenen
tedbirler özetle şöyle:
ARITMA SUYU KULLANILACAK
Fazla su kullanımı önlenecek. Kampüs içindeki yeşil alanların sulanması gece
yapılacak. Sebil ve damacana su kullanımı belli birimlerde kaldırılacak. Sebiller
sadece vatandaşın bulunduğu alanlarda bulundurulacak. Başta çay ocakları olmak
üzere personelin yoğun kullanımdaki yerlere arıtma cihazı takılacak ve musluk
suyu kullanılacak.
CAM SÜRAHİ DAĞITILIYOR
Tek kullanımlık kağıt ve plastik bardaklar ile pet şişe su uygulamasına son
verilecek. Bu amaçla personele camdan sürahi ve bardak dağıtımına başlandı.
Cam kavanoz üzerine TBMM Başkanı Kurtulmuş'un "hediyemizi sıfır atık hareketine
katılmanız ve doğayı koruma bilinciyle kullanmanız dileğiyle" notu yazıldı.
ARAÇLARA SINIRLAMA
Bürokraside hiçbir yöneticinin makam aracı olmayacak. Ortak taşıt havuzundan hizmet aracı kullanılacak.
ELEKTRİKLİ ARAÇ TEŞVİK EDİLECEK
Başkanlık Divanı ve grup başkanvekillerinin kullandığı yabancı makam araçları daha önceden yapılan sözleşme süreleri tamamlanınca peyderpey elektrikli yerli araca dönüştürülecek. Meclis'in ömrünü tamamlayan 20 aracı hurdaya çıkarılırken, 20 adet TOGG alımı gerçekleşti. Şimdiye kadar yapılan elektrikli araca dönüşme faaliyetleri ekseninde akaryakıtta yüzde 66 tasarruf daha şimdiden sağlandı.
ENERJİDE TASARRUF
TBMM'de güneş enerjisi kullanımına geçilecek. Bahçeli lokantada başlatılan
ilk pilot uygulama tüm birimlere yaygınlaştırılacak.
Doğalgaz kullanımı başta olmak üzere yeşil dönüşüm kriterleri dikkate alınarak
tüketim kısıtlanacak.
KAĞIT KULLANIMI KALKACAK
Tasarruf genelgesi öncesinde başlatılan "Kağıtsız Parlamento" uygulaması kapsamında, TBMM'nin tüm iş ve işlemlerinde kağıt sıfır denilecek düzeye indirilecek. Milletvekillerine dağıtılan kanun teklifleri başta olmak üzere kağıtla yapılan her türlü işlemler elektronik ortamda paylaşılacak.
Başta soğutma sistemleri başta olmak üzere enerji tüketimini sağlayan sistemlerde tasarruf uygulamasına gidilecek. Soğutma dereceleri tasarrufa göre ayarlanacak, personele kapı ve pencerelerin açık bırakılmaması uyarısı yapılacak.
GEZİLERE SINIRLAMA
Yurtdışı geziler sınırlandırılacak. Gezi heyetine katılanların sayısı programın
içeriği ve önemine göre daraltılarak belirlenecek.
Yurtdışına yüksek lisans ve görgü eğitimi için personel gönderimi zorunlu olanlar
dışında kaldırılacak.
Yatırım programı daraltılacak. Bu yıl temeli atılması planlanan kütüphane ve
sergi salonu Projesi askıya alınacak.
KOKTEYL VE RESEPSİYONLAR
Meclis tarafından düzenlenen resmi etkinlikler, resepsiyonlar ve kokteyller elzem olanlar dışında azaltılacak. Meclis çatısı altında farklı kurumların verdiği resepsiyon ve etkinlikler de sınırlandırılacak.
SAĞLIK HARCAMALARINA GÖZALTI
Meclis'in önemli harcama kalemlerinden olan sağlık harcamaları mercek altına alınacak. Özel hastanelerle gerçekleştirilen protokollerde uygulanan "sağlık provizyon bilgi sistemi" üniversite, kamu ve vakıf hastaneleri için de hayata geçirilecek. Böylece bu hastanelerdeki tüm harcama kalemleri tek tek Meclis tarafından görülebilecek. Meclis, faturalandırılan harcamaların hangilerini ödenip ödenmeyeceğine tasarruf tedbirleri doğrultusunda karar verecek.
HEDEF YÜZDE 25 TASARRUF
2024 yılı için 9.5 milyar TL bütçesinin yüzde 69'u maaş gibi milletvekili ve personel giderlerinden oluşan TBMM'de, yatırım giderlerine yüzde 3,5 pay ayrıldı. Genelgede çerçevesinde TBMM'nin tasarruf hedefinin personel giderleri dışında kalan 3,5 milyar TL'lik kısmı için yüzde 25'lere ulaşması bekleniyor.