Danıştay'dan emsal terör suçu kararı: Kamu görevine geri dönemezler

Sabah Gazetesi'nden İlker Turak'ın haberine göre FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi yapılarak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen bir kamu görevlisi, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurdu.

KOMİSYON BAŞVURUYU REDDETTİ

Komisyon, başvurunun reddine karar verdi. Göreve iade talebiyle İdare Mahkemesi'ne ve sonrasında istinaf mahkemesine yapılan başvurusu da reddedilen davacı, istinaf mahkemesinin kararını temyiz etti.

HAGB KARARI VERİLMESİ KİŞİNİN ALEYHİNE VEYA LEHİNE SONUÇ DOĞURMAZ

Temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay 5. Dairesi, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yapılan yargılama neticesinde hapis cezasıyla cezalandırılan ve etkin pişmanlıktan faydalanan davacı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının lehine veya aleyhine bir sonuç doğurmayacağını vurguladı.

FETÖ İLE İRTİBAT VE İLTİSAKINI SAMİMİCE İTİRAF ETMİŞTİR

Daire, bu kapsamda, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan hapis cezasıyla cezalandırılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan davacının, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakını samimi bir şekilde itiraf ettiğine dikkat çekerek Bölge İdare Mahkemesinin kararını onadı.