Akaryakıt istasyonunda yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda tankerden yakıt boşaltılırken henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, istasyonda çalışan 43 yaşındaki Erdal Aktaş ile 27 yaşındaki A.Ö. alevlerin arasında kaldı.

Yangına ilk müdahale diğer istasyon çalışanları tarafından yapılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekipler tarafından söndürüldü, yaralanan işçiler sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Erdal Aktaş, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, A.Ö.'nün ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.