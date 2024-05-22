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'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması "Tarım Cebimde" üzerinden kurbanlık hayvanların küpe numaraları girilerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşılabiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 09:04, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 09:05
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'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurban ibadetini sorunsuz bir şekilde yerine getirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda, Bakanlığın geliştirdiği "Tarım Cebimde" uygulaması, vatandaşların satın almak istedikleri kurbanlıkların aşılarını ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığını sorgulayabilmelerine imkan sağlıyor.

3 ADIMDA KURBANLIK SORGULAMA

Öncelikle mobil uygulama mağazalarından "Tarım Cebimde" mobil uygulaması cep telefonuna indirilir.

Herkese açık "Hayvansal Üretim" ana menüsünden "Küpe Sorgulama" alt menüsü seçilir.

Gelen menüde büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra satın alınmak istenen hayvanın küpe numarası girilerek "Sorgula" butonuna tıklanır.

Gelen sonuçlarda hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında tüm bilgiler görülebilir.

BAKAN YUMAKLI'DAN UYARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da vatandaşlara kurbanlık hayvan alırken kurallara uyma konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlığın Kurban Bayramı için çalışmalarına hız verdiğini ve bayramın son gününe kadar hassasiyetle çalışacaklarını belirten Yumaklı, "Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri sahada olacak. Ancak bizim ekiplerimizin olmadığı noktada Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşlarımız satın alacakları hayvanların kontrollerini yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor." dedi.

Bakan Yumaklı, vatandaşlara kurbanlık hayvan satın alırken bakanlığın belirlediği kurallara dikkat etmeleri ve uygunsuzluk gördüklerinde de yetkililere bildirmeleri konusunda ricada bulundu.

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