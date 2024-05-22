İstanbul'da kazara kendini vuran cinayet şüphelisi öldü

İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Sponsorlu İçerik
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
Polis Amirleri (PAEM) yönetmeliğinde 2 önemli değişiklik
Polis Amirleri (PAEM) yönetmeliğinde 2 önemli değişiklik
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Danıştay'dan emsal terör suçu kararı: Kamu görevine geri dönemezler
Danıştay'dan emsal terör suçu kararı: Kamu görevine geri dönemezler
Meclis'te tasarruf dönemi!
Meclis'te tasarruf dönemi!
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını içeren kanun teklifi TBMM'de
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını içeren kanun teklifi TBMM'de
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması
ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması
Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı
Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı
Üst düzey polisleri ilgilendiren rapor başsavcılığa teslim edildi
Üst düzey polisleri ilgilendiren rapor başsavcılığa teslim edildi
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Aynı doktor iki şüpheli benzer hemşire ölüm
Aynı doktor iki şüpheli benzer hemşire ölüm
Deprem yardımını hesabına geçiren eski kaymakama 160 yıl istendi
Deprem yardımını hesabına geçiren eski kaymakama 160 yıl istendi
Selçuk Bayraktar anlattı: AKINCI, Reisi'nin helikopterini nasıl buldu?
Selçuk Bayraktar anlattı: AKINCI, Reisi'nin helikopterini nasıl buldu?
Kocaeli'de 4,5 milyon liralık ek ders yolsuzluğu iddiası
Kocaeli'de 4,5 milyon liralık ek ders yolsuzluğu iddiası
Dilan Polat tahliye olacak mı? Muayene edildi, rapor bekleniyor
Dilan Polat tahliye olacak mı? Muayene edildi, rapor bekleniyor
Kamuda servis kaldırıyorlar... 'Yargıya taşıyacağız'
Kamuda servis kaldırıyorlar... 'Yargıya taşıyacağız'
'6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi' iddiası yalanlandı
'6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi' iddiası yalanlandı
'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!
'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da kazara kendini vuran cinayet şüphelisi öldü

İstanbul Kadıköy'de, kaçmak isterken kendisini yakalayan polislerle yaşanan arbedede silahı ateş alınca kazara kendisini vuran cinayet şüphelisi öldü, olayda 1 polis memuru da yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 09:39, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 09:40
Yazdır
İstanbul'da kazara kendini vuran cinayet şüphelisi öldü

Hasanpaşa Mahallesi Söğütlüçeşme Metrobüs durağı çıkışında polis ekipleri, şüpheli kişilere yönelik çalışma yaparken durumundan şüphelendikleri G.Y'nin kimliğini kontrol etmek istedi.

Bu kişi, üzerinde taşıdığı ve ağabeyi Y.Y'ye (39) ait olan kimliği ibraz etmesi üzerine polislerce gözaltına alınmak istendi.

Bu sırada kaçmaya çalışan G.Y. ile kendisine yakalayan polisler arasında arbede yaşandı.

Arbedede belinden çıkardığı tabanca ateş alan G.Y. kazara kendisini ve polis memuru E.B'yi (39) yaraladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan G.Y. kurtarılamadı, tedavi altına alınan polis memuru E.B'nin ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cinayetten arandığı tespit edildi

Görgü tanıklarından Nihat Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın polis ekiplerinin G.Y'ye kimlik kontrolü yapmak isterken meydana geldiğini söyledi.

Bu kişi ile kendisini yakalamak isteyen polisler arasında arbede çıktığını belirten Ceylan, "Buradan kaçmak isterken polisler yakaladı, kendisi belinden silahı çıkartmak isterken polisler şahsa müdahale etti. Daha sonra bir el silah ateş aldı ve o şahıs ile polis yaralandı. Şahsın durum ağırdı ve sağlık ekipleri burada kalp masajı yapıyordu." dedi.

G.Y'nin yapılan Genel Bilgi Toplama incelemesinde, 4 suç kaydı olduğu, 16 Mayıs 2024'te Küçükçekmece ilçesinde eski nişanlısı Bahar Kaban'ın (29) öldürmesi olayının da şüpheli firarisi olduğu tespit edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber