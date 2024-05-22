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Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme

Antalya Valiliği bünyesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi Müdür Vekili Nur Pelin İnanlı'nın teyzesinin kızını, 3'üncü Strateji Müdürü Elmas İlik'in de öz kızını girdikleri mülakatla işe aldıkları öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edilen konuyla ilgili, Antalya Valiliği inceleme başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 10:05, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 10:23
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Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından geçen yıl 21 Ağustos'ta 2023/719647 ihale kayıt numarasıyla 30 personel işe alındı. 18 personelin liyakata göre değil de işe alım sürecini yönetenlerin yakınları olduğunu öne süren kimliği açıklanmayan kişi, durumu CİMER'e bildirdi.

Yatırım İzleme Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten Nur Pelin İnanlı'nın, alınacak personeli seçmek için mülakata katıldığı bilgisinin de yer aldığı dilekçede, "Mülakata bizzat katılarak kendi öz teyzesinin kızı Betül Duran'ı işe başlatmasının etik olup olmadığının değerlendirilmesi, Betül Duran'ın Nur Pelin İnanlı'nın yanında işe başlatılıp başlatılmadığının araştırılması, 3'üncü Strateji Müdürü Elmas İlik'in kendi kızı Büşra Aydın'ı işe aldığı ve kızını da kendi müdürlüğünde göreve başlattığı bilinmekte olup, ayrıca kurumun güvenlik giriş kamera kayıtlarından da görüleceği üzere işe gelip gitmediklerinin araştırılmasına" ifadeleri yer aldı. Ayrıca işe alınan Başar Çakır'ın da 18 kişi içerisinde bulunduğu ve alım niteliklerinin hiçbirini taşımadığına dikkat çekilen dilekçede, Çakır'ın da işe alım yapan yetkililerle bağının araştırılması istendi.

Şikayet dilekçesinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı, CİMER başvurusunun incelenmesi için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe, dilekçeyi Antalya Valiliği'ne göndererek incelenmesini istedi. Valilik, İnceleme başlattı.

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