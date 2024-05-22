Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Sponsorlu İçerik
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Öğrencilere istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen gözaltında
Öğrencilere istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen gözaltında
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Meclis'te tasarruf dönemi!
Meclis'te tasarruf dönemi!
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Norveç Filistin devletini tanıyacak
Norveç Filistin devletini tanıyacak
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
Bakan Şimşek: Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek
Bakan Şimşek: Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek
Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı
Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması
ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması
Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı
Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazancıyla günü 10.899,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 18:32, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 18:49
Yazdır
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 127,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,40 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin etkilerinin devam ettiğini belirterek, bugün Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları ile yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın açıklaması beklenen finansal sonuçlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulunda açıklayacağı faiz kararı ile tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, yeni konut satışları, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber