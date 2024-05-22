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Altının gramı 2 bin 500 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 500 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 10:10, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 10:03
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Altının gramı 2 bin 500 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki azalışa paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 506 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,2 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 2 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 95 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 320 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 416 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülerken, bugün dev çip üreticisinin bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Analistler, Fed yetkililerinin bu yıl yapılması öngörülen ilk faiz indirimine dair yaptığı açıklamalarda, söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 ve 2 bin 400 doların destek, 2 bin 500 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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