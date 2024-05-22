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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 500 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 500 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 16:50, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 17:13
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 500 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 474 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 550 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 500 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 515 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 349 milyon 407 bin 629,39 lira, işlem miktarı ise 940,27 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 355 milyon 740 bin 986,84 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.515.000,002.420,75
En Düşük2.474.000,002.392,00
En Yüksek2.550.000,002.427,80
Kapanış2.500.000,002.395,00
Ağırlıklı Ortalama2.500.605,452.415,48
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.349.407.629,39
Toplam İşlem Miktarı (Kg)940,27
Toplam İşlem Adedi51

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