İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!

Cunhuriyet Gazetesi'nden Merve Kılıç Dokuzoğlu'nun haberine göre;

İYİ Parti'nin 27 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultay ile yeni genel başkan ve yönetimini belirlemesinin ardından gözler, partiden 2023'te istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na çevrildi. Ağıralioğlu'nun yeni parti kurma hazırlığında olduğunu gazetemiz gündeme getirmişti. Cumhuriyet'e konuşan Ağıralioğlu, yeni parti çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. Partinin genel merkezinin fiziken tutulduğunu kaydeden Ağıralioğlu, "Tüzük, program gibi çalışmalar yapılacak. İstişareler yapılıyor. Sonra il taramalarına başlanacak. Fiziki alt yapı tamamlanmak üzere... Önümüzdeki dönem hangi program, hangi kadro, nelerle, kimlerle, hangi sorunları önceleyerek ne yapacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Ağıralioğlu, "Bir Türkiye okuması yapıyoruz. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin sorunları ve imkanlarının ne olduğu, sorunların ne başlıklarla ve ne süreçlerle çözüleceği, imkanların nasıl memleket gücüne dönüştürülebileceğini çalışacağız. Hiçbir siyasi partinin hasımlığıyla vakit kaybetmeyeceğiz. Biz siyasette hasımlık üzerine yürümeyeceğiz. Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız. Enflasyona, hayat pahalılığının getirdiği satın alma sorununa, işsizliğe, hazinenin boş olmasına hasım olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'ESKİ AKTÖRLERİN YAPABİLECEKLERİ BİTTİ'

Sorun çözme odaklı, memleketin güçlü yarınlarını inşa edebilecekleri bir süreç organize edeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, "O yarınlar için alın teri dökebilecek herkesi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor. Türkiye'de siyasette jenerasyon değişikliği olabilecek bir eşiğe gelindi. Eski siyasi dil ve aktörlerin memleketin güçlü yarınları için yapabileceklerinin bittiğini düşünüyorum. Önümüzdeki döneme 'Biz varız' diyoruz" ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Hazine dolacak. Enflasyon düşürülecek. Devlet sadeleşecek. Devlette oryantasyon sağlanacak. Verimlilik merkezine liyakat oturacak. Eğitimini, kariyerini almış insanlar görevini yapacak. İsrafa son verilecek. Devlet vatandaşa bağırırken ve merasimlerde görülen değil; vatandaşın cebinde harçlık olan, tarlada emeğinin hakkı olan, çocuklarının gözünün feri olacak bir ciddiyette görülecek. Yapacağımız ve yapamayacağımız işler belli. Hükümetin 20 yılını doğru muhasebe edeceğiz."

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye büyük bir yükü olduğunu da kaydeden Ağıralioğlu, "Memleketteki çalışan mekanizmayı bozdu. Memleketteki her türlü atamanın içinde bu partililiğin ayyuka çıkarıldığı memleketlerde huzur bulunamıyor" dedi.