Dolar günü 32,19 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,1940 32,1950 32,1950 32,1960 Avro 34,9520 34,9530 34,9120 34,9130 Sterlin 40,9530 40,9670 41,0090 41,0160 İsviçre Frangı 35,3560 35,3640 35,2290 35,2350 ANKARA ABD Doları 32,1640 32,2440 32,1650 32,2450 Avro 34,9120 34,9920 34,8720 34,9520 Sterlin 40,8930 41,1030 40,9490 41,1590