Dolar günü 32,19 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 32,19 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 18:05, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 18:07
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,1940
|32,1950
|32,1950
|32,1960
|Avro
|34,9520
|34,9530
|34,9120
|34,9130
|Sterlin
|40,9530
|40,9670
|41,0090
|41,0160
|İsviçre Frangı
|35,3560
|35,3640
|35,2290
|35,2350
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1640
|32,2440
|32,1650
|32,2450
|Avro
|34,9120
|34,9920
|34,8720
|34,9520
|Sterlin
|40,8930
|41,1030
|40,9490
|41,1590