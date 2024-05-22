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250 FETÖ dosyası deşifre oldu: Süreci gizli tanık 'Garson' başlattı

FETÖ'nün emniyette oluşturduğu gizli yapılanmayla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan ele geçen mikro hafıza kartlarının son şifreleri de çözüldü. Özel şifrelenmiş 250'ye yakın dosyada, hakkında daha önce hiç işlem yapılmamış örgüt mensuplarının isimlerine ve operasyonel hatlara ulaşıldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 10:51, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 12:34
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250 FETÖ dosyası deşifre oldu: Süreci gizli tanık 'Garson' başlattı

Emniyetteki gizli FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmanın ilk adımı 2017'de Ankara'da atıldı.

'Garson' adlı gizli tanık, savcılığa bir cep telefonu ile 2 mikro hafıza kartı teslim etti.

İçinde örgütün emniyet yapılanmasına yönelik bilgiler yer aldığı kartların büyük bölümü açıldı.

16 yıllık dev istihbarat arşivine ulaşıldı.

İlk etapta, 320 bin kişiyi kapsayan liste deşifre edildi. Çeşitli illerdeki soruşturmalarla şüpheliler bir bir yakalanmaya başlandı. Ancak kartlardaki 250'ye yakın dosya, özel programlarla şifrelendiği için açılamadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanlarının titiz ve sabırlı çalışmasıyla 250 dosyaya da ulaşıldı.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına dair önemli ipuçları içeren o dosyaların şifreleri, Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığında kırıldı.

2011 ve sonrasına ait fişlemelere ulaşıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmayla da, hakkında daha önce hiç işlem yapılmamış örgüt mensupları ve operasyonel hatlara ait detaylar tespit edildi. 2011 ve sonrasına ait fişlemelere ulaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dosyalarda ulaşılan veriler mercek altına alındı. Dosya içeriklerinde bulunan verilerde anlamlandırılması ve kimlik bilgilerinin tespitini zorlayıcı şekilde şifreleme metotları tespit edildi.

Emniyet içindeki personelin dosyalara örgüt terminolojisine göre kodlanarak işlendiği belirlendi.

Telefon numaralarında ekleme ya da çıkarma yapıldığı, mezun olduğu yıl bilgisinin harf ve rakamlarla kodlandığı, böylelikle gerçek kimlik bilgisinin saklanmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Kodlamalarla tanımlayarak fişlediler

Örgütün kişilerin fişlemesini şifrelemek için spor dallarını da kullandığı belirlendi.

Örneğin, kişinin örgüt için ortada, zararsız, alakasız olduğunu belirtmek için "tenis" dendi.

FETÖ dosyalarında 'su topu'nun "sol görüşlü", 'atletizm'in ise "alevi" tanımlaması için kullanıldığı görüldü.

Binlerce kişinin bulunduğu listeler,, örgüt terminolojisine uygun şekilde kategorilere ayrıldı.

Kişiler, 'alan dışı', 'ilgi', 'alan içi', 'ümit', 'zaaf' gibi kategoriler altında listelendi.

Şifreleri kırılan dosyalarda tespit edilen isimler üzerinde çok yönlü inceleme ise sürüyor.

Hakkında tanık beyanı ya da ardışık telefon arama kaydı olanlar hakkında işlem yapılıyor.

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