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Bakan Şimşek: Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu tek haneye indirme programının başarılı bir şekilde devam ettiğiini belirterek "Mayıs ayında yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 11:44, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 12:33
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da ''Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı''nda konuşuyor.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz.

Vatandaşlarımızın kaynaklarını hibe etmesini değil, sermaye piyasalarına yönlendirmesini tercih ederiz

BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE GERİLEYECEK

Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde sermaye piyasaları daha güçlü bir şekilde ön plana çıkacak. Enflasyon yıllık bazda Mayıs ayında zirveye ulaşacak. Yaz aylarından itibaren enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek. Aylık enflasyon bizim hedeflerimizle uyuşmaya başladı."

Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil

"BORSA BİR OYUN ALANI DEĞİL"

Borsa bir oyun alanı değil; Bilgiye, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım."

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