Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Gazze'de devam eden savaşın, barış ve istikrara ulaşmanın Filistin sorununun çözümüne bağlı olması gerektiğini "çok açık bir şekilde" ortaya koyduğunu söyledi.

Norveç'in ardından İrlanda ve İspanya hükümetleri de Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı. Üç ülke için kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store yaptığı konuşmada hedefin "siyasi olarak bütünlüklü" ve Filistin Yönetimi'nden türeyen bir devlete ulaşmak olduğunu söyledi ve iki devletli çözümün İsrail'in de yararına olacağını söyledi.

"İki devletli çözüm barış için tek inandırıcı yol"



İrlanda Başbakanı Simon Harris, İrlanda'nın da Filistin'i bağımsız devlet olarak tanıdığını açıkladı. Harris, "Bugün, İrlanda; İspanya ve Norveç ile birlikte Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıklıyor" diye konuştu.

İrlanda Başbakanı Simon Harris de iki devletli çözümün barış için "tek inandırıcı yol" olduğunu söyledi.



BM Genel Kurulu'nda bu ayın başında 143 ülkenin Filistin'in BM üyeliğinin yeniden değerlendirilmesi ve Filistin'e daha geniş yetki ve ayrıcalıklar tanınması yönünde oy kullandığını hatırlatan Harris, "kalıcı barış ancak özgür bir halkın özgür iradesi temelinde güvence altına alınabilir" dedi. Harris, "Gazze'deki Filistinliler korkunç acılara, zorluklara ve açlığa katlanıyor. Çoğu kişi için hayal bile edilemeyecek bir insani felaket gerçek zamanlı olarak yaşanıyor" diye konuştu.

"Kimseye karşı alınmış bir karar değil; barış ve bir arada yaşama lehine bir karar"



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ülkesinin Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıyacağını parlamentoda yaptığı konuşmada duyurdu. Sanchez, "İspanya, 28 Mayıs 2024'ten itibaren Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıyacak" diye konuştu.

Sanchez, iki devletli çözüme işaret ederek, "Filistin'i birçok nedenden dolayı tanıyacağız ve bunu üç kelimeyle özetleyebiliriz: barış, adalet ve tutarlılık" diye konuştu.

Bunun İsrail'e ve Yahudilere karşı alınmış bir karar olmadığını söyleyen Sanchez, "Hamas'ın lehine de değil. Bu tanıma kimseye karşı alınmış bir karar değil, barış ve bir arada yaşama lehine bir karar" dedi.

İsrail, İrlanda ve Norveç elçilerini geri çağırdı



Açıklamaların ardından İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, "Bugünkü karar Filistinlilere ve dünyaya bir mesaj veriyor: terörizm kazandırır" dedi.

"Hamas terör örgütü Holokost'tan bu yana en büyük Yahudi katliamını gerçekleştirdikten ve dünyanın tanık olduğu iğrenç cinsel suçlar işledikten sonra, bu ülkeler bir Filistin devletini tanıyarak Hamas ve İran'ı ödüllendirmeyi seçtiler" diyen Katz şöyle devam etti:

"Bu ülkelerin attığı bu çarpık adım, 7/10 kurbanlarının anısına haksızlık, 128 rehinenin geri dönmesi çabalarına darbe, Hamas ve İran cihatçılarına destek anlamına geliyor, barış şansını baltalıyor."

İsrail, İrlanda ve Norveç'teki elçilerini "acil istişareler için" geri çağırdığını açıkladı.

Filistin: "Uluslararası çabalara olumlu katkıda bulunacak"



Batı Şeria'daki Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu önemli adımla İspanya, Norveç ve İrlanda iki devletli çözüme ve Filistin halkına gecikmiş adaletin sağlanmasına olan sarsılmaz bağlılıklarını bir kez daha ortaya koydu" denildi.

Bakanlık kararın ayrıca "uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in ilgili tüm kararlarına uygun olup, İsrail'in yasa dışı işgalinin sona erdirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm uluslararası çabalara olumlu katkıda bulunacağını" söyledi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Filistin'i devlet olarak tanıyan en az 140 ülke var.

Bunların arasında BM'deki 22 üyeli Arap Grubu, 57 ülkeli İslam İşbirliği Teşkilatı ve 120 üyeli Bağlantısızlar Hareketi de bulunuyor.

İsrail dahil pek çok ülke Filistin'i devlet olarak tanımıyor.

Arap dünyasından, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devletini tanıma çıkışlarına tebrik



Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlıkları, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdular.

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu kararın Filistin davasında önemli bir ilerleme olduğunu ve tüm ülkeleri Filistin'i tanımaya çağırdıklarını belirtti. Bakanlık ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'ne ateşkesin derhal uygulanması çağrısını yineledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayımlayarak, Norveç, İspanya ve İrlanda'nın Filistin devletini tanıma kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki olumlu kararı tebrik ettiklerini ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi düzenlediği basın toplantısında, İrlanda, Norveç ve İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma yönündeki koordineli hareketini "Filistin devletine doğru atılmış önemli ve temel bir adım" olarak nitelendirdi.

Safadi, "Bu kararı önemsiyor ve Temmuz 1967 sınırlarında bağımsız, egemen bir Filistin devletini içeren iki devletli bir çözüme doğru atılmış önemli ve temel bir adım olarak görüyoruz" dedi.