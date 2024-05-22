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Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalya ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda 17'si Türk, 2'si İtalyan 19 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 13:55, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 14:02
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İtalya polisi, bugün Viterbo kentinde düzenlediği operasyonla organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un yakaladığını duyurdu.

İtalyan polisi, Barış Boyun hakkında"22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı." ifadelerini kullandı.

19 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çete lideri Barış Boyun ve çete üyesi 18 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi verdi.

İtalya'da Türkiye'nin adli makamları tarafından kırmızı bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik KOM Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve İtalyan güvenlik makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano'da operasyon düzenlendi.

Yerlikaya, operasyonda 17'si Türk, 2'si İtalyan olmak üzere 19 şüphelinin yakalandığını belirtirken "Hangi büyüklükte olursa olsun, Hangi Ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Onların nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Firari Barış Boyun Organize Suç Örgütüne yönelik bu güne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, ve Kütahya'da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Bunlardan 175'i tutuklandı ve 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

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