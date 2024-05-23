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İsrail polisinin öldürdüğü Hasan Saklanan, memleketinde toprağa verildi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisinin öldürdüğü Hasan Saklanan'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 17:28, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 17:29
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İsrail polisinin öldürdüğü Hasan Saklanan, memleketinde toprağa verildi

Kudüs'te 30 Nisan'da İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen 34 yaşındaki Saklanan'ın naaşı, adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğince teslim alındı.

Ürdün üzerinden hava yolu ile Türkiye'ye getirilen Saklanan'ın cenazesi, Şanlıurfa'ya getirildi.

Saklanan'ın ailesi ve bir grup vatandaş tarafından GAP Havalimanı'nda karşılanan cenaze, otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Filistin bayrağına sarılı cenaze, otopsi işleminin ardından Eyüp Peygamber Camisi'ne getirildi.

Saklanan'ın cenazesi, burada kılınan namazının ardından Harran Kapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze programına, Saklanan'ın ailesinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze işlemleri esnasında bazı katılımcılar Filistin bayrağı taşıyıp, İsrail aleyhine slogan attı.

- Olay

İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 30 Nisan'da bir kişiyi öldürmüştü.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Eski Şehir'in es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12.30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği" ifadelerine yer verilmişti.

Ölen kişinin Şanlıurfa'da imamlık yapan Hasan Saklanan olduğu tespit edilmişti.

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