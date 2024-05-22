Taşınması kararı alınan okulda, pencereye çıkıp atlamaya kalkıştı

Yörük Selim Mahallesi'ndeki Şehit Evliya İlkokulu'nun 3'üncü katındaki bir sınıfın penceresine çıkan Öznur Özdemir, atlamak istedi. İhbar üzerine okula sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir, okulun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesini istemediklerini, aylardır seslerine duyurmaya çalıştıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Vali Mükerrem Ünlüer ile de görüşmek istediğini ancak görüşemediğini söyleyen Özdemir'in atlama ihtimaline karşı itfaiye hava yastığı açtı. Polisin, Vali Ünlüer'in kendisiyle görüşeceğini belirtmesi üzerine Öznur Özdemir intihardan vazgeçti.

Öznur Özdemir, velilerin onay vermemesine rağmen okulun başka bir okula taşınmak istediğini dile getirerek, "Şehit Evliya İlkokulu'nda 2 öğrencim var benim ve bize İl Milli Eğitim Müdürlüğü burayı devralmak istiyor ve bizi Albayrak İlkokulu'na yönlendirmek istiyor. Biz veliler olarak kesinlikle bu olaya karşıyız ve tepkiliyiz. Asla ve kesinlikle istemiyoruz" dedi.

'700 İMZA TOPLADIK'

Veliler olarak okulun taşınmasını istemediklerini ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün boş ve kullanılmayan bina yerine eğitim-öğretimin devam ettiği Şehit Evliya İlkokulu'na taşınmak istediğini belirten Öznur Özdemir, "İl Milli Eğitim'in vermiş olduğu bu yanlış karardan dönmesini istiyoruz. Okulumuza dokunmamalarını istiyoruz. Ben çocuklarım için buradayım, biz çocuklarımız için buradayız. Biz mahalle sakinleri olarak, veliler olarak 700 imza topladık ve gerekli yerlere ulaştırdık" diye konuştu.

KAHRAMAN: OLAYI FARKLI TARAFLARA ÇEKİYORLAR

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise yaptığı açıklamada şu anda İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Osmangazi Bilim ve Sanat Merkezi'ni kullandıklarını, buradan taşınarak binayı ilkokula dönüştüreceklerini, civardaki 3 ilkokuldan da öğrenci alınacağını ve bunun da okulları rahatlatacağını söyledi. Kahraman, taşınma ile dezavantajlı bir durum oluşmayacağını dile getirerek, "Bu planlamamızda en uzak yerden gelen öğrenciler de düşünülerek Şehit Evliya İlkokulumuzdaki öğrencileri, sayı ve mesafe açısından karşılaştırdık. En uzak mesafeden gelen öğrenciler mevcutta 900 metre mesafeden geliyorken yeni durumda dezavantajlı bir durum oluşmayacak, hatta birçok öğrenci için mesafe kısalmış olacaktır. Bizzat İl Milli Eğitim Müdürü olarak şahsım, ilçe müdürümüz ile ilgili 5 müdür yardımcımız, şube müdürümüz ile okulda hem velilerle, hem öğretmenlerle hem de iki mahallenin muhtarlarıyla okulda görüşülmüştür. Olayı farklı taraflara çekmeye çalışan birkaç veli dışında olayla ilgili herkes, doğrudan ve sağlıklı bilgilendirmemiz neticesinde planlamayı makul karşılamışlardır. Konuyla ilgili hem Valilik, hem ilgili kaymakamlık, hem de Kahramanmaraş siyaseti ve vekillerimiz de bilgilendirilmiştir. Tarafımızca yapılan gerçekçi saha çalışmaları, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, tasarruf tedbirlerine uyulması bağlamında değerlendirildiğinde Şehit Evliya İlkokulu binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılması; diğer taraftan yeni durumda mahallenin adıyla da uyumlu olacak şekilde bir okulun olması ve tüm öğrenciler için durumlarına uygun birini seçecek şekilde bir imkan sunulması göz önüne alındığında mevcut şartlarda daha iyi bir çözüm gözükmemektedir" ifadelerini kullandı.