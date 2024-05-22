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Genç Sağlık-Sen'in üye sayısı 50 bini geçti

Genç Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Furkan Çiftçioğlu, üye sayılarının 50 bini geçerek Türkiye'nin en büyük 3. sendikası olduklarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 17:22, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 17:24
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Genç Sağlık-Sen'in üye sayısı 50 bini geçti

Genç Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Furkan Çiftçioğlu, üye sayılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Çiftçioğlu açıklamasında "Değerli meslektaşlarım tam bir buçuk yıl önce çıktığımız bu sendikal mücadelede bugün itibariyle sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda Türkiye'nin en büyük 3. sendikası olduk. 50 bini aşkın üyemizle bizlerden desteğini esirgemeyen sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Genç Sağlık-Sen'in 2023 yılındaki üye sayısı 17 bin civarındaydı.

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