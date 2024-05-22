Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ağır yaralanan Ömer Sofu olay yerinde hayatını kaybederken, H.G ise ambulansla kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü birbirlerine silahla ateş etti.

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