İngiltere'de 4 Temmuz'da erken genel seçim yapılacak. Başbakanlık Ofisinin bulunduğu Downing Sokağı'nda sürpriz bir basın açıklaması düzenleyen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, hükümetin ekonomide elde ettiği başarılara değinerek, ekonominin büyüdüğünü, enflasyonun normale döndüğünü ve ekonomik planlarının sonuç verdiğini vurguladı.

"Kral ile görüşerek Parlamentonun feshi talebinde bulundum"

Sunak, "Zorlu bir mücadele ile elde edilen bu ekonomik istikrar, sadece bir başlangıçtı. Şimdi asıl soru, sizin temelleri atılan bu çalışmanın sizlere, ailenize ve ülkenize güvenli bir gelecek sağlayacağına inanıp inanmıyor olduğunuz. Şimdi, Britanya'nın istikbalini belirleme zamanı. Ya elde ettiğimiz başarının üzerine yenilerini inşa etmeyi ya da plansızlık ve belirsizlik ile en başa dönme riskini almayı tercih edeceğiz. Bugün, daha evvelden majesteleri Kral ile görüşerek Parlamentonun feshi talebinde bulundum ve Kral bu talebi kabul etti. 4 Temmuz'da bir genel seçim yapacağız" dedi.

"Göç düşman devletler tarafından sınırlarımızın bütünlüğünü tehdit etmek amacıyla bir silah olarak kullanılıyor"

Seçimlerin Soğuk Savaş'tan bu yana hiç olmadığı kadar tehlikeli olan bir dönemde yapılacağını ifade eden Sunak, "Putin'in Rusya'sı, Ukrayna'da acımasız bir savaş yürütüyor ve başarılı olursa orada durmayacak. Bu savaş, Orta Doğu'daki enerji güvenliğimize yönelik riskleri de açık bir şekilde ortaya koydu. Aşırılık yanlısı güçler, bölgesel ve nihayetinde küresel istikrarı tehdit ediyor. Bu gerginlikler, burada yurdumuzda toplumumuzu bölmeye çalışan ve değerlerimizi zayıflatmak isteyen aşırılık yanlıları tarafından istismar ediliyor. Çin, teknolojide üstünlük elde ederek 21. asra egemen olmak istiyor. Göç ise düşman devletler tarafından sınırlarımızın bütünlüğünü tehdit etmek amacıyla bir silah olarak kullanılıyor. Bu belirsiz zamanlar, güvenli bir geleceğe giden yolu çizmek için açık bir plan ve gözü kara eylemler gerektiriyor. Bu seçimlerde, kimin bu plana sahip olduğunu ve kimin ülkemiz ve çocuklarımız için daha iyi bir geleceği güvence altına almak için cesur adımlar atmaya hazır olduğunu seçmeniz gerekiyor" dedi.

İşçi Partisini eleştirdi

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri olan Sunak, İşçi Partisi'ni eleştirerek, "İşçi Partisi'nin neyi savunduğunu bilmiyorum ve aslına bakarsanız siz de bilmiyorsunuz. Çünkü onların bir planı yok, atacakları cesur adımlar yok ve bunun neticesinde geleceğin belirsiz olması kaçınılmaz. 5 Temmuz sabahı ya (İşçi Partisi lideri) Keir Starmer ya da ben Başbakan olacağım. Kendisi, defalarca kolay yolu seçeceğini ve iktidara gelmek için her şeyi yapacağını gösterdi. İşçi Partisi lideri olurken verdiği tüm sözleri bir kenara bırakan birisinin Başbakan olunca aynısını yapmayacağını nasıl bilebilirsiniz? Verdiğiniz sözlere sadık kalma kararlılığına sahip değilseniz, yapmak istediklerinizi insanlara söyleme cesaretiniz ve bir planınız yoksa özellikle de belirsizliğin en yoğun olduğu böyle bir zamanda ülkemizi yönetme konusunda size nasıl güvenilir? Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, liderlik için kime güvenilebileceği üzerinde düşünmelisiniz" dedi.

Sunak'ın erken seçim açıklaması İngiltere'de enflasyonun nisan ayında son üç yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 2,3 seviyesine düşmesinin ardından geldi.