Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. Bana ne diyenlerden, her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden asla olamayız." diye konuştu.

"Batılı güçler, tüm şımarıklığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez." diyen Erdoğan, "Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum dünyamız yeni çatışmalara gebedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

2 yılın ardından Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nin tevcih töreni vesilesiyle bir aradayız.

Biz şefkat ve sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir.

Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. Bana ne diyenlerden, her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden asla olamayız.

13 yıldır vatan hasretiyle yürekleri kavrulan Suriyeli muhacirlere, bir lokma ekmek için anasının kucağında canını veren çocuklara, 76 senedir evlerine geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları gözardı edemeyiz.

Depremde başkaları için canını tehlikeye atan, hakkı ve adaleti savunmak için her türlü riski göze alan nesillerin yetişmesi için gayret eden, yetimlere, öksüzlere, yaşlılara el uzatan koca yürekli insanların eksikliğini Rabbim bizlere hissettirmesin.

"GAZZE ENKAZA DÖNDÜ"

7 Ekim'den bu yana dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından bir işleniyor. 15 bini aşkın çocuk katledildi. 35 bini aşkın kişi şehit edildi. Gazze'nin neredeyse tamamı enkaza döndü. Gazze'yi son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Bebekleri öldürecek, hastaneleri bombalayacak, gıda sırası bekleyen sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler.

Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse bizim gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara askeri destek sağlayanların da vebali vardır. Sanmayınki Gazze'de ölen biçarelerin ahı bunlara tutmayacak, sanmayınki yanlarına kar kalacak. Hamas, önceki hafta ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı ancak İsrail uzlaşmaz tavrını sürdürdü. İsrail, sivillerin son sığınağı olan Refah'a saldırarak gerçek niyetini ortaya koydu.

"DÜNYA YENİ ÇATIŞMALARA GEBE"

Batılı güçler, tüm şımarıklığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İran'la geçen ay yaşanan gerilim bunun sadece bir işaretiydi. İsrail yönetiminin daha fazla kan dökülmeden insanlığa dair umutlar kaybolmadan bir an önca durdurulması gerekiyor. Katliamın durdurulması ilk adımdır. Soykırımcıların adalete hesap vermesi sağlanmalıdır.

İsrail, 76 yıldır kan döküyor, Filistin halkının topraklarını alenen gasbediyor. Uluslararası hukuku tanımadığını her defasında gösteriyor. Buna rağmen Batılı güçler tarafından el üstünde tutulmaya devam ediyor.

"9,5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNDEN VAZGEÇTİK"

Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hesabının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı gösteriyoruz. İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair elimizdeki tüm belgeleri muhataplarımıza iletiyoruz. Gazze'ye gönderdiğimiz yardımlar 54 bin tonu geçti. İsrail'e olan ithalat ve ihracat işlemlerini geçen ay tamamen durdurduk. Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfınazar ettik. İsrail'i ateşkese zorlamak için diplomatik temaslarımızı yoğunlaştırdık.

Türkiye, Filistinli direnişçilerin yanındadır. İsrail, Gazze halkının çelik iradesini aşamadı. Siyonist lobinin tehditlerine rağmen, Filistin'e destek çıkan üniversite öğrencilerini, hocaları, sanatçıları ayrıca tebrik ediyorum. İsrail insanlığın gözünde bu vahşi savaşı kaybetmiştir. İsrail, insanlığın vicdanında mahkum olmuştur.

Norveç, Finlandiya ve İspanya'nın, Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyuyorum. 3 ülkenin liderine, tarihin doğru tarafında yer alan bu vicdanlı kararlarından dolayı takdirlerimizi iletiyoruz. Filistin devletini tanımayan ülkeleri de aynı adımı atmaya çağırıyoruz.