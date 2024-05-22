Bakan Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin milletvekilleriyle bir araya geldi

Bakan Yerlikaya, Doğu Anadolu ve Güneydoğu milletvekilleriyle; bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir'in katılımıyla bir araya geldi. Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yapılan toplantıda, milletvekillerine bakanlığın çalışmaları hakkında bilgilendirmede ve istişarelerde bulunduğunu açıkladı.