Kendisi 500 tam puan, ikizi ise 1 yanlışla 496 puan aldı

PYBS'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlara göre ülke genelinde devlet koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 4 bin 519 öğrencisi olmak üzere 70 bin öğrenci burs almaya hak kazanmıştır. Bilecik'ten bu sınava giren yüzlerce öğrenci arasından Aybike Altıntaş, Aynur Karakaya, Mahmut Eymen Yücel, Yiğit Buğra Toros, Ömer Semih Yetim ve Osman Uslu 500 tam puan aldı. Tam puan öğrencileri Bilecik Valisi Şefik Aygöl çeşitli hediyeler takdim ederken bir de verdi. Altınları öğrencilere veren Vali Aygöl, "Bunları annenize" verin demeyi de ihmal etmedi.

"6 tane yavrumuz 500 tam puan alarak Türkiye 1'incisi seçildiler"

Makamında öğrencileri tebrik eden Vali Aygöl, "İlk önce gurur duyduğumuz bir tablo var burada. Bilecik'te herkes eğitimi önemsiyor. Bizde sene başında hem eğitim camiası, hem de bütün unsurların işin içinde olduğu çok güzel bir çalıştay yaptık. Bu çalıştay sonunda bir program hazırladık. 46 tane maddenin olduğu bir BİL-EN programı aslında Bilecik'te eğitim niteliği programı şeklinde bir çalışma başlattık. Bugün bunun meyvelerini aldığımızı görmekten bizde çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Malumlarınızdır Nisan ayı içerisinde bir bursluluk sınavı yapıldı. Bu bursluluk sınavına 1 milyonun üzerinde öğrenci katılım gösterdi. 70 bin civarında öğrenci ülke genelinde burs almaya hak kazandı ve ilimizde de 6 tane yavrumuz 500 tam puan alarak Türkiye 1'incisi seçildiler. Yani buda Bilecik tarihinde nadir yaşanan bir başarı hikayesi. Biz de bu başarıyla çocuklarımızı, ailelerini, öğretmenlerini, okul müdürlerini davet ettik, onları hem ödüllendirdik hem de bu gururu birlikle yaşadık. Özellikle hem eğitim camiamıza, özellikle onları yetiştiren anne babalarına ve en başta da kendilerine tebrik ettiğimi ifade etmek istiyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

"Hiç yılmadan, pes etmeden çalışmanız gerekiyor bunu tavsiye ediyorum"

İkisi 1 yanlışla çıktığı sınavdan kendisi 500 tam puan alan Aybike Altıntaş, "Öncelikle ben LGS öğrencisi olduğum için baştan beri zaten çalışıyordum. Düzenli ve istikrarlı bir çalışmayla oluyor. Hiç yılmadan, pes etmeden çalışmanız gerekiyor bunu tavsiye ediyorum" dedi.

"Öncelikle hiç pes etmemelerini, ümitlerini kaybetmemelerini tavsiye ederim"

Aynur Karakaya ise "Öncelikle hiç ümidimi kaybetmeden sürekli olarak test çözerek çalıştım. Okuldan geldiğimde sürekli tekrar ederek bilgilerimi aklımda daha çok kalıcı olarak tutabildim. Çalışma sürecim bu şekildeydi. Öncelikle hiç pes etmemelerini, ümitlerini kaybetmemelerini tavsiye ederim. Çok çalışmaları gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Test çözdüm, gerektiğinde okuldaki denemelerde derece yatım"

Mahmut Eymen Yücel, bu süreçte öğretmenimi her zaman iyi dinlediğini anlatarak, "Sonra evde geldiğimde evde tekrarlarımı yaptım. Test çözdüm, gerektiğinde okuldaki denemelerde derece yatım. Çok çalışmalarını tavsiye ederim" dedi.

1 yanlış yapan ikize Validen imzalı kitap hediyesi

Vali Aygöl, daha sonra Aybike Altıntaş'e kendisinin imzaladığı bir kitap vererek, "Kız kardeşi var daha doğrusu ikizi Belinay o da 1 yanlışı var. Bunu da Belinay'a hediye et" dedi.