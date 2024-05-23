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23 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

23 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 00:00, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 00:03
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23 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneğinin düzenlediği "AI Tomorrrow Summit" etkinliğine ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30/14.00)

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.

(Ankara/12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası İki Dillilere Türkçe Öğretimi Çalıştayı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4. Global Gastro Ekonomi Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

3- TBMM Genel Kurulunda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi'nde Etki Yatırım Zirvesi'ne ve "AI Tomorrow Summit" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.30/Ankara/15.45)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma Bakanları Konseyinin kapalı oturumuna katılacak, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean ve BM Yol Güvenliği Fonu Başkanı Nneka Henry ile ikili görüşme yapacak, "Ulaştırma Altyapısı ve Küresel Bağlantısallığın Yeniden Tesisi İçin İşbirliğine Odaklanmak" başlıklı bakanlar oturumuna iştirak edecek, IRU Genel Sekreteri Umberto De Pretto ve IRU Başkanı Radu Dınescu ile ikili görüşme gerçekleştirecek, Avrupa Demiryolu Tren ve Altyapı İşletmecileri Topluluğu İcra Direktörü Alberto Mazzola ile görüşecek, "Yeşil ve Dayanıklı Lineer Ulaştırma Altyapısının Sağlanmasında Dijitalleşmenin Gücü" etkinliğine iştirak edecek.

(Almanya)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı tüketici güven endeksini, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli avro cinsi tahvil ile kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil ile ayrı ayrı ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.15/18.15)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

3- Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenazeleri defnedilecek.

(Meşhed/Tahran)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın final karşılaşması, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

(İstanbul/20.45)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçını Hollanda ile oynayacak. Günün diğer maçlarında Slovenya ile Fransa, Kanada ile de Polonya karşılaşacak.

(Antalya/20.00/14.00/17.00)

3- Almanya'nın ev sahipliğindeki, Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesi, katılımcı takımların ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Berlin/13.00)

4- Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde play-off sıralama 5-6'ncılık üçüncü maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Görele Belediyespor'u konuk edecek.

(Bursa/17.00)

5- Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'ne Ankara Atlı Spor Kulübü'nde devam edilecek.

(Ankara)

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