Tartıştığı babasını silahla öldüren zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Fahrettin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Çaykara Caddesi'nde 7 katlı bir iş merkezinin 5. katındaki ofiste Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu.

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