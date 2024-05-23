Tartıştığı babasını silahla öldüren zanlı tutuklandı
Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 18:50, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 18:50
Çaykara Caddesi'nde 7 katlı bir iş merkezinin 5. katındaki ofiste Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Fahrettin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı M.T.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.