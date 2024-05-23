Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Kamuda tasarruf tedbirleri ve seçim öncesi yapılan harcamalar yerel yönetimleri sıkıntıya soktu. Henüz daha seçimler yeni atlatılmışken bütçe sorunu yaşayan belediyeler, personel maaşlarını dahi ödemekte güçlük çekiyor. SGK ve vergi borçları da birikmiş durumda. Çözümü bakanlıklarda arayan belediye başkanları Ankara'nın yollarını aşındırıyor. Hükümet kaynakları ise tasarruf tedbirleri kapsamında parti ayrımı gözetmeksizin hiçbir belediyeye ek kaynak verilmeyeceğini kaydediyor. Konu hakkında gazetemize konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Seçim dönemlerinde her ilçe belediye başkanı en az 50-100 kişi alıyor. İl ve büyükşehirler katbekat daha fazlasını, binlerce personel istihdam ediyor. Birçoğu seçimi kaybedip gidiyor. Gelenler bu maaşları ödeyemiyor ama aynısını kendi de yapıyor. Devlet bu yükü niye çeksin? Tasarruf tedbirleri başladı. Bize özellikle CHP'li belediyelerden gelen talep şu yönde; 'Serbest bırakın biraz personel alalım' Buna nasıl müsaade edelim, zaten içerisi personel dolu. Devlet bu yükü çekmekte mecbur değil" değerlendirmesini yaptı.

İŞÇİ EYLEMLERİ BÜYÜYOR

Öte yandan, belediyelerde işçi eylemleri de sürüyor. İzmir Bayraklı Belediyesinde ücretleri yüzde 30 eksik yatan ve yemek ücretleri ödenmeyen işçiler yol kapatmış eyleme başlamıştı. Yine, Ankara Altındağ Belediyesinde işçiler alacaklarının tamamının ödenmemesi sebebiyle iş bırakırken, İstanbul Maltepe ve Kadıköy Belediyelerinde maaşlarını az bulan işçiler, Van İpekyol ve Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Mamak ve Bursa Nilüfer Belediyelerinde işten çıkarılan işçiler eylem yapmıştı. Aynı şekilde Özel Halk Otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ödeme alamadıklarını gerekçesiyle eylem başlatmıştı.

YENİ YÖNTEMLER ARIYORLAR

Bu arada, bazı belediyeler ödemelerini yapabilmek için ya taşınmazlarını satışa çıkarıyor ya da farklı yöntemler arıyor. MHP'li Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, başkanlığının ikinci ayını tamamlarken personel maaşlarını ödeyememenin sıkıntılarını yaşıyor. İlk ay Belediye şirketi GÜMSAŞ'ın mevduat ve munzamları bozdurularak yapılan maaş ödemeleri, ikinci ay maaşlarının ancak yüzde 75'i ödenebildi.

TAŞINMAZLARI SATIYORLAR

İzmir'in CHP'li Foça Belediyesinde de maaşları ödenmeyen işçiler eylem yapmış, eyleme belediye başkanı da katılmıştı. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı "Bütün şartları değerlendirerek bayrama kadar umut ediyorum her şey yolunda giderse maaşlarınızı vereceğim. Bir aylık maaşınızı, bir sonraki ay ödeyeceğim maaşınızı yedeklemeden durmayacağım" demişti. 110 milyon lira borcu bulunan Bursa Mudanya Belediyesi borçlarını azaltmak için 59 taşınmazını satışa çıkarmıştı.

BELEDİYELER İFLAS YOLUNDA.

Belediye başkanları belediyelerin gider kalemlerinin şiştiğini, böyle giderse belediyelerin iflas edebileceğini kaydediyor. Buna sebep olarak ise yüksek işçi maaşları ve giderler, yüksek enflasyon, gelir kalemlerinin azalması, fazla istihdam, hesapsız harcamalar, israf, seçim çalışmalarında belediye kaynaklarının eritilmesi gibi nedenler gösteriliyor.