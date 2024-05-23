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Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi

Yeni düzenlemeye göre evini 5 yıl sonra satanlar yüzde 40'a varan oranlarda vergi ödemek zorunda kalabilir. Bu durum, özellikle birden fazla konuta sahip olanları daha da fazla etkileyecek.

Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 07:46, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 07:41
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Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi

Ekonomim'de yer alan habere göre Evini kiraya verenlerden sonra şimdi de evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi geliyor. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre bütçe harcamalarına kaynak bulmak için rotayı konut sahiplerine çeviren iktidarın, birden fazla konutu olanlara katlamalı Emlak Vergisi ve tapu harcı getirmeye hazırlandığı iddia edildi. Ayrıca konutunu 5'inci yıldan sonra satanlardan da vergi alınmaya başlanması bekleniyor.

Vergiler piyasa bedelleri üzerinden hesaplanacak iddiası

Konut satışlarında vergilerin de piyasa bedelleri üzerinden hesaplanacağı öne sürülüyor. Bu kapsamda hem konut satanlar, hem de konut alanlar yüklü vergilerle karşılaşabilir. Yeni düzenlemelerin konut fiyatlarında yeni bir zam dalgası yaratması öngörülüyor. Düzenlemenin, yasa çıktıktan sonraki satışlara uygulanacağı belirtildi.

Haziran'da Meclis'te

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi reformuyla ilgili çalışmaları hızlandırdı. Vergi reformu taslağında, konut sahipleri ile konutu yatırım aracı olarak kullananların daha fazla vergi ödemelerine yol açacak düzenlemeler yer alıyor.

Haziran'ın ilk haftasında TBMM'ye sunulması planlanan taslağın milyonlarca konut sahibini etkileyecek vergi değişikliği şöyle olacak:

Mevcut düzenlemeye göre, satın alınan konut 5 yıl elde bekletilip 5'inci yıldan sonra satılırsa vergi ödenmiyor.

Bu konut ilk 5 yıl içinde satılırsa Maliye, değer artış kazancı üzerinden yüzde 15-40 oranında vergi alıyor.

Yeni düzenleme ile 5 yıl istisnasının kaldırılması bekleniyor.

Satın alınan evin üzerinden 5-10 hatta 50 yıl da geçse satıldığı gün değer artış kazancı hesaplanıp vergisi alınacak.

Satış fiyatı esas alınacak

Taslak düzenleme ile konut alım satımında belediyeden alınan ve gerçek değerin altında kalan rayiç bedel uygulamasının kaldırılacağı ifade ediliyor. Konutların güncel piyasa değeri esas alınacağı, güncel değerlerin de ekspertiz raporlarıyla belirleneceği belirtiliyor. Güncel fiyata geçilmesi konutunu satanlara ağır vergi yükü getirirken, alıcının ve satıcının ödediği yüzde 2'şerlik tapu harcında da artış yaşanmasına neden olabilir. Kayıt dışılığı önlemek için tapu harcının düşürülmesinin görüşüldüğü de belirtildi.

Birden fazla konuta katlamalı vergi

Taslak düzenlemeyle birden fazla evi olanların ikinci, üçüncü ve diğer evlerinden daha yüksek oranlarda Emlak Vergisi alınması da öngörülüyor. Örneğin iki evi olanlar, birinci evi için 5 bin lira vergi ödüyorsa ikinci evi için 7 bin 500 ya da 10 bin lira ödemek zorunda kalabilir. Tapu harcı tutarları da birden fazla evi olanlarda katlamalı olarak artabilir.

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