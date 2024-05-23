Gaziantep'te, refüje çarpıp takla atan minibüsten fırlayan sürücü öldü

Servet Aytekin'in cansız bedeni, savcı ve polislerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaza, gece saatlerinde Büyükpınar Mahallesinde meydana geldi. Servet Aytekin yönetimindeki 27 ATR 193 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü minibüsten fırlarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Servet Aytekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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