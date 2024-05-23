Teneffüste öğrencileriyle top oynayan öğretmen hayatını kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görev yaptığı okulda, teneffüste öğrencileriyle top oynarken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 09:25, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 09:26
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Karahüyük Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 49 yaşındaki Mehmet Ali Toktaş, öğleden sonra öğrencileriyle okul bahçesinde voleybol oynadığı esnada bir anda fenalaştı.
Meslektaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan öğretmenin cenazesi morga kaldırıldı.