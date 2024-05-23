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Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek

Vergi kaçağı ve kayıtdışı ekonomiye karşı tedbirlerini yoğunlaştıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, etkin vatandaş ihbarı için yeni şikayet kanallarını devreye aldı. Vatandaşlar, şikayetleri için "ihbar ikramiyesi" de talep edebilecek. Yapılan ihbar sonucu düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10'u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek.

Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 09:44, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 10:33
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Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek

Yeni dönemde, IBAN'la ödeme isteyen, fatura kesmeyen esnaf için mesajlaşma programları ve sosyal medya üzerinden şikayet alınacak.

Vatandaşlar belgeli ihbarlarını internet üzerinden iletebilecek, kayıtdışı şüphesi bulunan e-ticaret siteleri ve ticari araçlar için de şikayette bulunulabilecek. İhbarları faydalı bulunanlar ikramiye de alacak.

Milliyet'te yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen kayıtdışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların ihbar ve şikayetleri ile ilgili hizmetleri güncellendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) duyurusuna göre, Gelir İdaresi'nin resmi internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri yenilenirken, mesajlaşma programı BİP üzerinden vergi ihbarı servisi, X ve Instagram ihbar hesapları ve WhatsApp ihbar hattı açıldı. Vatandaşlar, X ve Instagram'daki "gibihbar" hesaplarına, diğer kullanıcılar tarafından okunmayacak şekilde direkt mesaj (DM) atabileceği gibi 0552 189 0 189 nuramalı WhatsApp hattına da ihbar ve şikayetlerini iletebilecek.

YÜZDE 10 İHBAR İKRAMİYESİ

Vatandaşlar, şikayetleri için "ihbar ikramiyesi" de talep edebilecek. Yapılan ihbar sonucu düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10'u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek. Vatandaşlar, ikramiye ödemesi için IBAN numaralarını sisteme girecek. İhbarları denetleyecek ekipler, sahada gerekli incelemeleri yaparak tespit edilen ihlaller için ceza kesecek.

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