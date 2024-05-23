Dolar günü 32,20 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,1950 32,1960 32,2070 32,2080 Avro 34,9120 34,9130 34,9820 34,9830 Sterlin 41,0090 41,0160 40,9460 40,9530 İsviçre Frangı 35,2290 35,2350 35,2400 35,3450 ANKARA ABD Doları 32,1650 32,2450 32,1770 32,2570 Avro 34,8720 34,9520 34,9420 35,0220 Sterlin 40,9490 41,1590 40,8860 41,0960