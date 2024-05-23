Dolar günü 32,20 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,20 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 18:05, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 18:05
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,1950
|32,1960
|32,2070
|32,2080
|Avro
|34,9120
|34,9130
|34,9820
|34,9830
|Sterlin
|41,0090
|41,0160
|40,9460
|40,9530
|İsviçre Frangı
|35,2290
|35,2350
|35,2400
|35,3450
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1650
|32,2450
|32,1770
|32,2570
|Avro
|34,8720
|34,9520
|34,9420
|35,0220
|Sterlin
|40,9490
|41,1590
|40,8860
|41,0960