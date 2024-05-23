Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen daire sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,5, bina sayısı yüzde 19,9 ve yüz ölçümü yüzde 33,4 arttı.

Yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 36,1 milyon metrekare olurken bunun 18,5 milyon metrekaresinin konut, 10 milyon metrekaresinin konut dışı ve 7,6 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu belirlendi.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 23,3 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 3,6 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 41,2, daire sayısı yüzde 38,5 ve yüz ölçümü yüzde 45,3 yükseldi.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 36,7 milyon metrekare olarak hesaplanırken bunun 19,9 milyon metrekaresini konut, 8,9 milyon metrekaresini konut dışı ve 7,9 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 25,2 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,5 milyon metrekareyle bir daireli binalar takip etti.