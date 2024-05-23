Fatih, Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açtı

ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Meclis'te tasarruf dönemi!
Meclis'te tasarruf dönemi!
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fatih, Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açtı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan bayraktar, Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 11:09, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 11:11
Yazdır
Fatih, Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açtı

Karadeniz'de doğal gaz doğal gaz ve petrol arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz" dedi.

Fatih sondaj gemisinin, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdikleri kuyuda sondaj çalışmalarına başladığını aktaran Bayraktar, bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramaları sürdüreceklerini vurguladı.

"Karadeniz'e daha çok odaklanacağız"

Yer altı kaynaklarında yeni keşifler ile enerjide dışa bağımlığın azaltılması hedefleniyor.

PETFORM Genel Sekreteri Murat Kalay, enerji alanındaki atılımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kalay, gazın ve petrolün eş zamanlı olarak Karadeniz'de bulunup ekonomiye kazandırılmasının, Türkiye'nin son dönemde kaydettiği hidrokarbon alanındaki hamleyi daha da kıymetli yapacağını, Karadeniz'e çok daha fazla odaklanmayı sağlayacağını söyledi.

"Enerjide yeni denklemler kuruluyor"

Türkiye tüm bu hamlelerle enerji üssü olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

Enerjide yeni denklemler kurulduğunu aktaran Kalay, "Bu da haliyle yeni enerji rotaları, yeni enerji merkezlerinin oluşmasına sebep oluyor. Jeopolitik nedenlerden dolayı ülkemiz ciddi avantajlara sahip. Merkez olma kabiliyetini kendi yerel hidrokarbon üretimimizle desteklediğimiz zaman zaten ortaya olması gereken ideal piyasa koşulları çıkıyor." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber