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EKPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM, internet sitesinden EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 14:08, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 14:18
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EKPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM, EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu, ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2024-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2024-EKPSS Sonuçları

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