MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav rehberini yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alınıma ilişkin sözlü sınav rehberini yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 15:35, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 16:40
Milli Eğitim Bakanlığı, 17.05.2024 tarihinde yayımlanan sözleşmeli öğretmen atama başvuru duyurusu ile 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağını açıklamıştı.
Bakanlık sözlü sınavların mevzuat hükümlerine göre sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve adayların bilgilendirilmesi amacıyla "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi'ni yayımladı.