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Savunma Sanayii Başkanlığından yatırım dolandırıcılığı uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medyada, savunma sanayisi firmalarına yatırım yapılarak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar, haber benzeri içerikler görüldüğü uyarısını yaparak, vatandaşların bunlara itibar etmemesi gerektiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 16:45, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 16:49
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Savunma Sanayii Başkanlığından yatırım dolandırıcılığı uyarısı

SSB'den "Yatırım Dolandırıcılığına Dikkat" başlığıyla yapılan açıklamada, Türk savunma sanayisi ekosisteminin; SSB koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, AR-GE ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimleriyle dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını başarıyla sürdürdüğü belirtildi.

Büyük fedakarlıklar ve zorluklar ile oluşturulan savunma sanayisinin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamada yurt dışı bağımlılığı asgari seviyeye indirmek, rekabetçi bir teknoloji tabanı oluşturmak ve ihracatta hedeflenen seviyelere ulaşması için var gücüyle çalıştığı aktarılan açıklamada, "Ana yüklenicilerden, alt yüklenicilere, KOBİ'lerden, üniversite, enstitü ve araştırma kuruluşlarına kadar geniş bir yapıyı içinde barındıran savunma sanayiimiz, 96 milyar doları aşkın proje hacmi, 1.000'den fazla projesi ve 3 bin 500'ü aşkın firmasıyla gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir." ifadelerine yer verildi.

Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayisi firmalarına yatırım yapılarak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar ve haber benzeri içeriklerin görüldüğünün belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Türk savunma sanayisi olarak 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmaya, yeni ihracat rekorlarını kırmaya ve savunma sanayiinde tam bağımsız olana dek durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

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