Kütahya'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 18:08, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 18:08
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki üniversitelerde güncel öğrenci yapılanması içinde faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyonda, daha önce haklarında FETÖ soruşturması yapılmamış 6'sı kadın 15 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.