Velinin dağıttığı tavuklu pilavdan öğretmen ve öğrenciler zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Denizli İşadamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci velisi, öğlen saatlerinde tavuklu pilavdan oluşan hayır yemeği dağıttı. Saat 15.00 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösteren 4-5 öğrenci, öğretmenleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Kendilerine ikram edilen tavuklu hayır pilavından yiyen çok sayıda öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerinde de benzer şikayetlerinin ortaya çıkması üzerine, okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

Zehirlenme belirtileri gösteren yaklaşık 60 öğrencinin yanı sıra bazı öğretmenler ile müdür yardımcıları R.İ. ve S.Ş., Servergazi Devlet Hastanesinin yanı sıra Denizli Devlet Hastanesi ve bölgedeki özel bir hastaneye müracaat etti. Rahatsızlanmaların başlamasıyla birlikte okul erkenden tatil edilerek, öğrenciler evlerine gönderildi. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle gelenlerin çoğunun ayakta tevdilerinin yapıldığı, durumu ciddi olan kimsenin olmadığı öğrenildi.