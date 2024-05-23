BM 11 Temmuz'u 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan etti

Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
MB Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
MB Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Ana sayfaHaberler Dünya

BM 11 Temmuz'u 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi istenilen karar tasarısını kabul etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 19:04, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 19:28
Yazdır
BM 11 Temmuz'u 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan etti

BM Genel Kurulunda oylama için oturum düzenlendi.

Oturum, hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililer için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Oylama öncesinde söz alan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, karar tasarısının "çok siyasi olduğunu" savundu.

Bireysel olarak olaya ilişkin suçluların cezalandırıldığını ifade eden Vucic, karar tasarısının ne Bosna-Hersek ne de bölgedeki istikrar ve birliğe katkı sağlamayacağını, aksine bölünmüşlükleri artıracağını dile getirdi.

Vucic, Almanya'yı karar tasarısını desteklemeyen ülkeleri tehdit etmekle suçlayarak, "Bunlar mı Avrupa'nın değerleri?" sorusunu yöneltti.

- Karar tasarısı

Almanya ve Ruanda tarafından sunulan ve Türkiye'nin yanı sıra 40'tan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulunda 84 "evet" oyuyla kabul edildi.

Tasarı, 68 "çekimser" ve 19 "hayır" oyu aldı.

Kararda, Srebrenitsa Soykırımı'nın inkarı ile insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçlularının yüceltilmesi kınandı.

Soykırım kurbanlarının kimlik tespiti ve cenazelerine ulaşmaya yönelik çalışmaların devamının öneminin altı çizilen kararda, Srebrenitsa Soykırımı'nın henüz yargılanmamış sorumlularının kovuşturulmasına devam edilmesi çağrısında bulunuldu.

Kararda, her yıl 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" olması kararlaştırılırken, bu günde hem kurbanların anılmasına ilişkin hem de bilinç ve eğitimi artıracak faaliyetlere yer verilmesi talep edildi.

Soykırım suçluları cezalandırılırken uluslararası hukuk uyarınca hiçbir etnik, dini ya da başka bir grup ve toplumun hedef alınmadığı vurgulanan kararda, uluslararası hukukun üstünlüğünün önemine işaret edildi.

BM Genel Kurulunda her ülkenin bir oy hakkı bulunuyor. BM Güvenlik Konseyinin aksine, hiçbir ülkenin veto hakkı bulunmuyor.

Bağlayıcılığı olmasa da Genel Kurul kararlarının siyasi ağırlığı bulunuyor ve uluslararası topluma güçlü mesaj veriyor.

- Sırplar ve Ruslar karşı çıkmıştı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, tasarının temel amacının, Sırp halkını özgürlükçü ve bağımsız politikasından dolayı cezalandırmak ve Kosova konusunda ek olarak baskıya maruz bırakmak olduğunu savunmuştu.

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik ise "Orada yaşananlar savaşın verdiği yorgunluk, nefret ve acılar sonrası yaşanan bir suçtu ancak soykırım değildi. Srebrenitsa'da soykırım yaşanmadı, bu 'korkunç kelime' bizim değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın sırtına yüklenmek istenen bir kelimedir." açıklamasında bulunmuştu.

Dodik, BM Genel Kurulunda Srebrenitsa soykırımı hususunda bir karar alınması durumunda, RS yetkililerin Srebrenitsa'da toplanarak, buranın "kendilerine ait olduğunu" göstereceklerini söylemişti.

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic de Sırbistan'ın BM'de bu tür eylemlere karşı çıkacağını dile getirmişti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise tasarının konuyu "tek taraflı" ele aldığını iddia etmişti.

- Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrikalar ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber