Üniversiteden 'Filistin pankartına izin verilmedi' paylaşımlarına açıklama

'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
MB Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
MB Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Üniversiteden 'Filistin pankartına izin verilmedi' paylaşımlarına açıklama

Mersin Üniversitesi (MEÜ), mezuniyet töreninde Filistin pankartına izin verilmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 20:20, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 20:20
Yazdır
Üniversiteden 'Filistin pankartına izin verilmedi' paylaşımlarına açıklama

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, tarihin nadir kaydettiği bir insanlık suçu ve dramı olan İsrail'in zulmüne Mersin Üniversitesinin karşı çıktığı belirtildi.

İsrail'i şiddetle kınadıklarını her zaman ifade ettikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan ve mezuniyet törenimizde geçtiği iddia edilen Filistin konusundaki olaylar gerçeği yansıtmamakta olup, tamamen izlenme kaygısı ile oluşturulmuş 'kurgulanmış' haberlerden ibarettir. 'Filistin pankartına izin verilmedi' içerikli haberler, sorumlu yayıncılık anlayışı ile örtüşmemektedir. Üniversitemiz Mezuniyet Komisyonu tarafından daha tören planlaması aşamasında, mezunlar kortejinde sadece Filistin'e destek amaçlı pankarta izin verilebileceği, başka hiçbir pankartın alana alınmayacağı karara bağlanmıştır. Filistin'e destek amaçlı pankart açmak isteyen öğrenci grubu, kortej yürüyüşü öncesinde özel güvenlik ekibi tarafından taşıdıkları pankartların içeriğinin kontrol edilmesi amacıyla durdurulmuştur. Sonrasında bahse konu olan pankartın 'Filistin' temalı olduğu anlaşılınca, mezun öğrencilerimiz pankartları ile yürüyüşlerini gerçekleştirmişlerdir."

Açıklamada, törende yaşandığı iddia edilen olayla ilgili ham görüntüler ve üniversitenin Filistin'e verdiği desteği ortaya koyan daha önceki etkinliklere ilişkin görsellerin kamuoyunun takdirine sunulduğu aktarıldı.

Mersin Üniversitesi olarak tek amaçlarının hakikatin ortaya konulması ve kamuoyunundezenformasyona maruz bırakılmaması olduğu bildirilen açıklamada, "Gazze ile ilgili olumsuz ifadeler kullanan şahsın kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar üniversitemiz ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından devam etmektedir." denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber