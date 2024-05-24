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Bürosunda uyuşturucu bulunan avukat tutuklandı

Isparta'da narkotik ekiplerince yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan avukat tutuklandı. Adliye çıkışı basın mensuplarını karşısında gören avukat sinirlenerek "Hepinizi şikayet edeceğim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 15:36, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 15:36
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Bürosunda uyuşturucu bulunan avukat tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Isparta merkeze bağlı 6 Mart Caddesi üzerinde bulunan bir avukatlık bürosuna operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda R.Ö isimli avukat hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Avukat R.Ö ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan avukat sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını gören R.Ö sinirlenerek "Hepinizi şikayet edeceğim hepinizi" dedi.

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