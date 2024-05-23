Üniversite öğrencisini bıçaklayan kurye tutuklandı

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir üniversite öğrencisi ile motosikletli kurye arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmanın sonucunda, M.A. isimli kurye üniversite öğrencisini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu yakalanan kurye, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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