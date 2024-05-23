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Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler

İzmit Belediyesi tarafından 13 dönümlük alana dikilen ve hasadı yapılıp geliri kız öğrencilere bağışlanacak olan yaklaşık 500 kilogram çilek çalındı. Yaşanan hırsızlık sebebi ile Çilekköy'de yapılacak hasat şenliği iptal edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 21:55, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 22:18
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Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler

İzmit Belediyesi Çayırköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği Çilek Köyü projesinde hasada hazırlanıyordu. Vatandaşlar ile birlikte arazide gerçekleşecek hasat sonrası elde edilen gelir ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için harcanacaktı. Bugün gerçekleşecek hasat etkinliği öncesinde son hazırlıkları tamamlamak için alana giden yetkililer, çileklerin olmadığını fark etti. Etkinlik yaşanan hırsızlık nedeniyle iptal edildi. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz geçtiğimiz akşam hırsızlık olayının yaşandığı Çilekköy'ü ziyaret ederek Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personelinden bilgi aldı. Obuz, yaklaşık 500 kilogram çileğin çalındığı alanda inceleme yaptı. Çayırköy'de bulunan arazinin giriş kapısının ve kenarında bulunan tel çitlerin bazı noktalardan zorlandığı görüldü.

"Kız öğrencilerimize katkı olacaktı"

Hasat şenliği öncesinde hırsızlık olayının yaşandığı Çilekköy'de incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Obuz, "Belediyemizin Çayırköy'de bulunan 13 dönümlük arazisinde Çilek Hasadı etkinliğimiz olacaktı. Hasadımızın karnaval havasında olması adına aylardır personelimiz emek vermektedir. Bu hasattan elde edilecek gelir kız öğrencilerimize katkı olacaktı. Bu her sene yaptığımız ve başkanımızın çok önemsediği bir uygulama. Dün akşam karalama amaçlı mı yoksa başka bir amaçla mı yapıldı bilmiyoruz ama bir hırsızlık olayı yaşandı. Bu olayı inşallah emniyet güçlerimiz ortaya çıkaracaktır. Bunu yapanları en kısa zamanda hukukun önüne çıkartıp gerekli cezaları almasını sağlayacaktır diye umut ediyoruz. Fakat şunu kimse unutmasında ki Başkanımız asla kız öğrencilerimizi mağdur etmez" dedi.

"Bu olayı asla kapatmayacağız"

Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, "İleriki tarihlerde kız öğrencilerimiz için bu hasat şenliğini ne pahasına olursa olsun en güzel şekilde gerçekleştirecektir. Kız öğrencilerimize eğitim katkısı sağlayacağız. Öğrencilerimizin üzülmemelerini istiyoruz. Bizler bu olayı asla kapatmayacağız ve sürekli gündeme getireceğiz. O yüzden emniyet güçlerinin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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