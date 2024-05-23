İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kezer'in eşi Maynur Kezer (51) sıkıştığı otomobilden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Maynur Kezer ve diğer otomobilin sürücüsü Çekiş ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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