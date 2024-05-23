Çayı tabuta koyarak sokak sokak gezdirdiler

Yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte 19 TL açıklanmasının ardından çay üreticileri Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenledikleri yürüyüşle açıklanan fiyata tepki gösterdi. Fındıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen yürüyüşe siyasiler, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Eylemin başlangıç noktasına çuvallarla getirilen yaş çay bir tabutun içerisine döküldü. Vatandaşlar, istiflenen çay doldu tabutu omuzlarında sokak sokak taşıdı. Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy yaptığı açıklamada, "Emeğimize saygı istiyoruz. Biz alnımızın teriyle kazanarak çocuklarımıza iyi bir gelecek inşa etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.