Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
TCMB Başkanı Karahan: TL'nin değer kazanmasını bekliyoruz
TCMB Başkanı Karahan: TL'nin değer kazanmasını bekliyoruz
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor

Harekatlar veya operasyonlar sırasında Milli Savunma Bakanlığından (MSB) izin almadan, unvanlarını kullanarak televizyonlarda beyanat veren emekli komutanlara hapis yolu göründü.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 09:20, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 09:21
Yazdır
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif ile harekatlar veya operasyonlar sırasında basın ve yayın organlarında yorumlarda bulunan emekli komutanlara yaptırımlar getiriliyor.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI!

Buna göre, MSB kadro ve kuruluşunda kamu görevlisiyken bu sıfatı sona erenlere, bakanlıktan izin alınmadan, bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak beyanat vermeleri, yazı yazmaları veya açıklamada bulunmaları halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

METARYELLERİN YAYINLANMASI YASAKLANIYOR

Teklife göre kendisinin veya başka bir askeri personelin askeri kimliğinin, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veyahut bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel materyallerin, MSB tarafından yetki verilen durumlar hariç kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması yasaklanıyor.

GEREKLİ DURUMLARDA ÖNLEME ARAMASI YAPILACAK

Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile general ve amiraller hakkında ilgili hükümler doğrultusunda yürütülen işlemlerde soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin belirlenmesinde, ilgililerin son rütbeleri ve görevleri esas alınacak. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılacak değişikle; gerekli durumlarda önleme araması yapılabilecek.

25 HİZMET YILINI TAMAMLAYANA EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANACAK

1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası YAŞ kararı ile kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.

Seferberlik ve savaş zamanında yüksek disiplin kurulları tarafından verilen TSK'dan ayırma cezası hariç diğer disiplin cezaları yargı denetimi dışında tutulacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber