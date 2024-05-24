Büyükçekmece'de bir kişi eşini öldürdükten sonra intihar etti

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Dünya Sokak'taki bir binada oturan Şinasi Ç, eşi Ayşe Ç'yi silahla vurdu, ardından aynı silahla intihar etti.

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