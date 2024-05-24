Aydın'da kağıt fabrikasında yangın
Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 09:01, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 09:02
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kağıt fabrikasının rulo makinelerinin bulunduğu kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında 6 fabrika çalışanı ile bir itfaiyeci dumandan etkilendi.