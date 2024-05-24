Bursa'da karşı şeride geçerek otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi öldü

Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları öğrenilen Sungur ile Alper'in cansız bedenleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtaki sürücü Sungur ile Hasan Alper (42) olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Turan ise yaralandı.

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